Люди випили 50 грам і героя вмикають, – тренер про вуличні бійки Берінчика
Джерело:24 канал
Єгор Голуб, тренер непереможного Дениса Берінчика, в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів про те, що боксер міг брати участь у вуличних бійках.
Голуб: Це наше суспільство
Нещодавно Олександр Усик у фільмі Сергія Долбілова пожартував, що в непереможного Берінчика можуть бути бої не тільки в ринзі, але й на вулиці.
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Голуб підтвердив, що Берінчик міг з'ясовувати відносини на вулиці, але зазначив, що завжди з боксером намагаються розв'язати конфлікти дипломатично.
Звісно, може бути (про вуличні бої Берінчика, – 24 канал). У такий час живемо. Ми на такому районі живемо. Люди випили 50 грам і героя вмикають. Це наше суспільство. Стараємось завжди пояснити дипломатичним шляхом,
– заявив Голуб.
- Денис Берінчик провів на професійному ринзі вже 16 боїв і всі виграв. Українець володіє титулом WBO International, який вже 6 разів захистив.
- Денис перебуває на третьому місці у рейтингу WBO. Боксер – срібний призер Олімпійських ігор 2012.
- Влітку 2021 року провів бій на голих кулаках та переміг Артема Лобова.