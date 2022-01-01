Люди випили 50 грам і героя вмикають, – тренер про вуличні бійки Берінчика

Єгор Голуб, тренер непереможного Дениса Берінчика, в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів про те, що боксер міг брати участь у вуличних бійках.

Голуб: Це наше суспільство

Нещодавно Олександр Усик у фільмі Сергія Долбілова пожартував, що в непереможного Берінчика можуть бути бої не тільки в ринзі, але й на вулиці.

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Голуб підтвердив, що Берінчик міг з'ясовувати відносини на вулиці, але зазначив, що завжди з боксером намагаються розв'язати конфлікти дипломатично.

Звісно, може бути (про вуличні бої Берінчика, – 24 канал). У такий час живемо. Ми на такому районі живемо. Люди випили 50 грам і героя вмикають. Це наше суспільство. Стараємось завжди пояснити дипломатичним шляхом,

– заявив Голуб.

Денис Берінчик провів на професійному ринзі вже 16 боїв і всі виграв. Українець володіє титулом WBO International, який вже 6 разів захистив.

Денис перебуває на третьому місці у рейтингу WBO. Боксер – срібний призер Олімпійських ігор 2012.

Влітку 2021 року провів бій на голих кулаках та переміг Артема Лобова.

Повну версію інтерв'ю Єгора Голуба про те, чому він завершив кар'єру боксера в любителях, хто привів збірну України з боксу до перемог на Олімпійських іграх 2012, яку оцінку отримав Денис Берінчик за бій проти Іси Чанієва та які шанси в Олександра Усика в реванші проти Ентоні Джошуа читайте 3-го січня в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.