Львів офіційно прийме два матчі збірної України у Лізі націй

Збірна України з футболу проведе три поєдинки Ліги націй-2022/2023 перед домашніми уболівальниками. Два з цих матчів відбудуться у фартовому для команди місті.

Спробують продовжити добру традицію

Виконавчий комітет Української асоціації футболу офіційно визначився із містом, яке прийме матчі Ліги націй проти Вірменії та Ірландії. Збірна України спробує не перервати традицію поєдинків у Львові.

Варто дізнатись Календар матчів збірної України з футболу 2022

"Синьо-жовті" ще жодного разу не програвали за підтримки львівської публіки. Підопічні Олександра Петракова проведуть два матчі у період з 11 – 14 червня 2022 року.

Спершу українські футболісти приймуть Вірменію – 11 червня. А вже через три дні зіграє проти Ірландії (14 червня). Обидва матчі прийме головна арена міста – "Арена Львів".

Уперше збірна України зіграла у місті Лева 5 вересня 2001 року якраз проти Вірменії (3:0).

Також на синьо-жовту команду чекає ще один домашній поєдинок Ліги націй проти Шотландії, який швидше за все прийме столиця України.