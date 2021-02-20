Колос обіграв Львів завдяки дублю Оріховського, Волинець відбив пенальті: відео

У суботу, 20 лютого, Львів зіграв домашній матч проти Колоса. Гра закінчилася перемогою гостей, а у матчі двічі було призначено пенальті.

Львів – Колос 0:2

Голи: Оріховський, 33, 74 (пен)

Нереалізований пенальті: Ренан, 90+5 (Львів)

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Львів не надто вдало провів перший тайм проти Колоса. За перші 45 хвилин господарі поля не завдали жодного удару в площину воріт Волинця. А єдина спроба – удар Шини вище воріт після прострілу з флангу.

Натомість Колосу вдалося забити ще у першому таймі. Команда розіграла кутовий, після чого був навіс у штрафний майданчик. А вже там Оріховський головою відправив м'яч у ворота Костика.

Відео першого голу Оріховського

У другому таймі Львів намагався зрівняти рахунок. Але удари, які завдавала команда, в голи не перетворювалися. Зате пропустили самі. Але з пенальті – Міхоубі збив у штрафному Чурка, і арбітр одразу вказав на позначку. До м'яча підійшов Оріховський і влучно пробив, оформивши дубль.

Відео другого голу Оріховського

Гол престижу Львів міг забити у компенсований арбітром час, коли арбітр вдруге в цьому матчі призначив пенальті. Але цього разу у ворота Колоса. Але переграти Волинця з позначки Ренану не вдалося. Одразу після цього пролунав фінальний свисток.

Після цього матчу Колос підіймається на шосте місце в турнірній таблиці. Команда перериває свою серію із п'яти матчів без перемог.

Львів же втрачає можливість наблизитися до Маріуполя та відірватися від переслідувачів. Команда і надалі на десятому місці.