Нестримний Ванат та дебютний гол Раміреса : кияни впевнено обіграли Львів на виїзді – відео

Команда Мірчи Луческу обіграла аутсайдера чемпіонату України ФК Львів в матчі 19-го туру. Голи на свій рахунок записали Владислав Ванат та Ерік Рамірес.

Львів – Динамо 0:2

Голи: Ванат, 52, Рамірес, 88

Матч Львів – Динамо відкривав програму другого ігрового дня 19-го туру чемпіонату України. Напередодні господарі поля провели рокіровку на тренерському містку команди – Олега Дулуба замінив Анатолій Безсмертний. Тож "містяни" розраховували поповнити очковий багаж в матчі проти 4-ї команди чемпіонату, пише 24 Канал.

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Форварди Динамо на висоті

У звітному матчі Мірча Луческу не зміг розраховувати на лідера команди Віталія Буяльського, який отримав триматчеву дискваліфікацію. Румунський фахівець продовжує довіряти молоді, тому поява в старті Царенка та Дячука не здивувала.

Динамівці протягом матчу володіли ініціативою. Господарі відповідали контратаками, на вістрі яких опинявся Есеола. Неквапливий темп матчу більше влаштовував львів'ян. Тож по перерві Луческу вніс корективи у гру своїх підопічних.

На 52-й хвилині форвард Динамо Ванат скористався пасом Шепелєва та потужно пробив повз Рибку. Цей гол став 6-м в сезоні для 21-річного нападника. Здобувши перевагу динамівці продовжували домінувати на полі.

Наприкінці поєдинку спрацювала заміна Луческу. Венесуелець Рамірес, який вийшов на поле замість Ваната, забив свій дебютний гол у нинішньому сезоні.

Відеоогляд матчу Львів – Динамо