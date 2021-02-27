Чи зможе Львів відібрати очки у Динамо: прогноз букмекерів на матч УПЛ

ФК Львів 28 лютого прийматиме лідера УПЛ Динамо у матчі 16 туру УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в поєдинку.

Львів – Динамо: прогноз

У першій зустрічі в Києві львів'яни дали бій динамівцям, але в підсумку, все ж, поступилися (3:1). Ось і зараз є всі передумови дати бій лідеру чемпіонату, особливо з урахуванням втоми киян після матчу Ліги Європи.

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Поєдинки проти київського Динамо для Львову складаються гірше не придумаєш. Всі 5 очних зустрічей львів'яни програли.

Динамо К в минулому турі чемпіонату України втратило дорогоцінні очки. Нічия з Десною (1:1) вийшла дуже нервовою, проте лідерство в УПЛ залишився за киянами. Правда, відрив від Шахтаря скоротився до мінімуму.

Зрозуміло, після битви з Брюгге в рамках Ліги Європи Луческу буде змушений вдатися до ротації. У румуна є, з кого вибирати. Наприклад, Богдан Леднєв і Владислав Супряга, які намагаються довести наставнику свою профпридатність.

Львів – Динамо: прогноз Favbet на матч УПЛ

У першому колі Динамо перемогло Львів з рахунком 3:1 і залишається фаворитом перед новим поєдинком. Перемогу киян оцінюють коефіцієнтом 1,29.

Львів всього один раз за свою історію перемагав Динамо. Історична звитяга львів'ян датована 2018 роком. Підопічні Віталія Шумського не проти повторити своє досягнення, хоча це зробити буде складно. Коефіцієнт на їх звитягу в матчі з Динамо – 11.

Наразі не відомо, в якій формі перебувають команди. Входити у сезон після зимової перерви завжди складно, тому в матчі Динамо з Львовом слід чекати в'язкого футболу. За таких умов реальна нічия. Коефіцієнт на такий підсумок гри – 5,40.

Поєдинок Львів – Динамо відбудеться у неділю, 28 лютого. Початок о 19:30.