Динамо розгромило на виїзді Львів, забивши чотири голи: відео

У неділю, 28 лютого, Львів на власному полі зіграв проти Динамо. Гості забили чотири голи, на що львів'яни спромоглися відповісти лише одним точним ударом.

Львів – Динамо 1:4

Голи: Нич, 69 – Бєсєдін, 1, Циганков, 36, Кендзьора, 52, Лєднєв, 90

Динамо виходило на цей матч, вже знаючи результат матчу Шахтаря – "гірники" поступилися в домашній грі Зорі. Відтак у випадку перемоги, Динамо відривалося на чотири очки від переслідувача.

До теми Зоря у меншості вирвала перемогу у Шахтаря на останній хвилині матчу: відео

Львову теж потрібна була перемога. Адже конкуренти в боротьбі за збереження місця в УПЛ перемогли у своїх матчах. Тож поразка у цій грі опускала "містян" на останню сходинку в турнірній таблиці.

Та вже на першій хвилині матчу Динамо вдалося забити гол. Циганков завдав удару, Костик пропустив м'яч поміж рук, і Бєсєдін першим опинився на добиванні.

Такий результат вплинув на перебіг матчу. Динамо володіло ініціативою. Але другий гол вдалося забити лише з пенальті. Арбітр вирішив, що у штрафному був фол проти Буяльського. І після комунікації з VAR-арбітром призначив 11-метровий. Удар з позначки завдав Циганков.

Згодом вже гравці Львова вимагали пенальті у ворота Динамо, доказуючи, що Родрігес зіграв рукою. І знову VAR, та цього разу обійшлося без пенальті – порушення не було.

Розгромним рахунок у другому таймі зробив Кендзьора. Після подачі з кутового Забарний пробив головою, Костик відбив складний удар, але першим на добиванні опинився польський захисник.

Львів скоротив відставання на 69-й хвилині. Чіряк обіграв декількох суперників та віддав пас у штрафний майданчик на Нича. Форвард пробив, відправивши м'яч поміж ніг Бущану.

Та все ж уникнути розгромної поразки "містянам" не вдалося. На останній хвилині основного часу Костик знову врятував після першого удару (Романчук в боротьбі з Сідклеєм зрізав м'яч у власні ворота), а Лєднєв опинився першим на добиванні та відправи м'яч у ворота. Це його дебютний гол за Динамо.

Відеоогляд матчу Львів – Динамо

Динамо перемагає та закріплюється на першій сходинці в турнірній таблиці. Львів опускається на останнє місце.