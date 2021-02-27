Львів – Динамо: де дивитись матч УПЛ

У неділю, 28 лютого, Динамо приїде в гості до Львова у рамках 16 туру УПЛ. Переглянути матч можна буде на стадіоні, по телебаченні чи онлайн.

Львів – Динамо: де дивитись

Львів прийматиме лідера УПЛ на головному стадіоні міста Лева – "Арені Львів". Львів'яни та гості культурної столиці України зможуть на власні очі побачити поєдинок. Квитку на гру коштують від 40-250 гривень, все залежить від сектору та комфорту. З урахуванням усіх карантинних норм і безпечної дистанції, на матч буде продаватися 50% квитків від місткості арени.

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Переглянути матч можна буде і по телебаченні. Гру покаже канал "Футбол 1". Початок трансляції о 19:25, сам матч розпочнеться о 19:30.

Дивитися онлайн матч Львів – Динамо можна на платформі Oll.tv, оформивши одну з трьох підписок – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць).

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Перед поєдинком клуби розташовуються на тотально різних позиціях у таблиці. Динамо йде лідером УПЛ, випереджаючи найближчого конкурента Шахтаря на одне очко. А от Львів – аутсайдер сезону, у їх активі лише 12 пунктів та 12 місце.