Львів сенсаційно переміг Десну, яка не змогла піднятися у зону Ліги Європи: відео

Десна 24 квітня гостювала на стадіоні Львова у рамках 23 туру УПЛ. Господарі поля здобули несподівану перемогу.

Львів – Десна 1:0

Гол: Ренанн, 44

Нереалізований пенальті: Гуцуляк, 70 (Десна)

Вилучення: Махмутович, 90+3 (Львів)

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Львів'яни в нинішньому сезоні вже відбирали очки у Десни. У матчі першого кола в Чернігові Львів несподівано здобув мінімальну перемогу. І тепер намагався повторити свій той успіх, тим більше що очки команді потрібні: від зони вильоту Львів відокремлюють всього 4 очки.

Але і чернігівська команда потребувала балів: Десна веде боротьбу за місце в єврокубках. Тому на вболівальників чекав непростий поєдинок.

На 44-й хвилині Львів несподівано відкрив рахунок у зустрічі. Господарі перехопили м'яч у чужій штрафній і опинилися втрьох проти двох захисників. У результаті перепасування з м'ячем опинився Ренанн, який поклав на газон захисника і воротаря і холоднокровно вразив ворота.

Відео голу Ренанна

У середині другого тайму Калітвінцев увірвався в штрафну – і його в спину штовхнув Якимець. Арбітр призначив пенальті у ворота Львова. Десні не вдалося зрівняти рахунок – Ільющенков стрибнув у той же кут, куди полетів м'яч після несильного удару Гуцуляка.

Відео нереалізованого пенальті Гуцуляка

У підсумку, Львів сенсаційно переміг Десну та піднявся на 9 сходинку в УПЛ. Десна втратила шанс піднятися на 3 місце в УПЛ, яке гарантує учатсть у Лізі Європи.

Львів – Десна відеоогляд