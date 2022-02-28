Лужний відмовився від тренерських курсів в Англії, щоб захищати Україну від нападу Росії
Джерело:Sky Sports
Колишній гравець Динамо та збірної України Олег Лужний показав свою патріотичну позицію. Наставник не покинув столицю України, а став на її захист.
Лужний: Заради чого ворог організував це вторгнення
Колишній динамівець не повернувся в Англію, щоб продовжити навчання на тренерських курсах. Олег Лужний не покине країну у складний для неї час. Про це він розповів у британській пресі.
До речі Нам росіяни тут не потрібні, – легенда Динамо захищатиме Україну від агресії Росії
Ексфутболіст готовий боронити рідну Україну. Олег Лужний не розуміє, навіщо росіяни напали на українську територію.
Ситуація просто жахлива. Я хотів приїхати до Англії, щоб проходити тренерські курси, але зараз я залишусь в Україні, щоб боротися за наших людей та нашу країну. Заради чого ворог організував це вторгнення і руйнує? Жахливо,
– сказав Лужний.
- За тренерську кар'єру попрацював асистентом наставника у Динамо. Також у київському клубі виконував обов'язки головного тренера з приставкою "в.о.".
- Протягом 2012 – 2013 років очолював сімферопольську Таврію.
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