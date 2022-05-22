Лузан виборола друге "золото" на першому етапі Кубка світу з веслування у сезоні
У чеському Рачіце триває новий сезон Кубка світу з веслування на байдарках і каное. У медальній скарбничці України вже 4 нагороди.
Лузан "увірвалася" в новий сезон з тріумфу
Людмила Лузан відзначилася другою нагородою у сезоні. Українка знову підкорила найвищу сходинку п'єдесталу, пише 24 канал.
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Українська каноїстка здобула золоту медаль на дистанції 500 метрів.
Лузан відібралася до фіналу автоматично з кваліфікації, свій заїзд вона виграла, відтак отримала право веслувати по одній з центральних доріжок. Упродовж усієї дистанції українка йшла другою, попереду була німкеня Ліза Ян.
На останніх метрах дистанції українка змогла вирватися вперед на чверть та фінішувала першою з часом 2:08.08 хвилини. Каноїстка знову присвятила перемогу Україні.
Каное-одиночка, 500 метрів: результати
- Людмила Лузан (Україна) 2:08.08
- Ліза Ян (Німеччина) +0.60
- Катаржина Шперкєвіч (Польща) +3.85
Що відомо про спортсменку
- Людмила Лузан – дворазова призерка Олімпійських ігор-2020.
- Вона здобула "срібло" у двійці з Четверіковою, також на її рахунку "бронза" в одиночці.
- Веслувальниця має три медалі чемпіонату світу 2021 року, зокрема "золото" у двійці.
- У другий день змагань першого етапу Кубку світу 2022 року українка здобула золоту нагороду на дистанції 1000 метрів. Вона фінішувала з часом 4:25.31.
Успіхи української команди у Рачіце
- Першість Лузан на дистанції 500 метрів є четвертою нагородою для України. Окрім її золотих нагород медалі вибороли: каноїст Олег Боровик та екіпаж синьо-жовтий серед байдарок-четвірок.
- Команда у складі Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігоря Трунова та Івана Семикіна здобули "срібло" на дистанції 500 метрів. Саме у такому складі у 2021 році український екіпаж завоював "золото" чемпіонату світу.
- Боровик виборов "бронзу" в змаганнях одиночок на дистанції 200 метрів.
Результати українців
- "Золото": Людмила Лузан (каное-одиночка, 1000 метрів, каное-одиночка, 500 метрів)
- "Срібло": Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін (байдарки-четвірки, 500 метрів)
- "Бронза": Олег Боровик (каное-одиночка, 200 метрів)