ФІФА покарала футбольного чиновника за скандальний поцілунок на чемпіонаті світу

Колишній президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес відсторонений від діяльності пов'язаної з футболом. Відповідне рішення було прийняте Дисциплінарним комітетом ФІФА.

Збірна Іспанії порушила гегемонію США та виграла жіночий чемпіонат світу 2023 з футболу. Яскраву перемогу затьмарила витівка експрезидента Федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса.

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Вирок скандальному експрезиденту

На церемонії нагородження гравчинь збірної Іспанії футбольний чиновник дозволив собі зайвого. Рубіалес поцілував у губи футболістку Дженніфер Ермосо, яка не давала на таку ніжність дозволу, а з іншою гравчинею на плечі ходив по полю стадіону в Сіднеї.

Така поведінка спричинила грандіозний скандал. Рубіалес почав виправдовуватися, але це вийшло не дуже переконливо.

Фунціонер не хотів залишати свою посаду, проте після відсторонення від ФІФА на 90 днів змушений був подати у відставку.

І ось, нарешті, Дисциплінарний комітет ФІФА прийняв остаточне рішення. Луїса Рубіалеса відсторонили від будь-якої діяльності, пов'язаної з футболом, на три роки. Відповідна постанова була оголошена в понеділок, 30 жовтня. Рубіалес порушив статтю 13 Дисциплінарного кодексу ФІФА – "Образлива поведінка та порушення принципів чесної гри". Колишній функціонер має можливість оскаржити рішення.

Зазначимо, що на цьому неприємності для Рубіалеса не закінчилися. Іспанська прокуратура звинуватила експрезидента Федерації футболу Іспанії у сексуальному насильстві через поцілунок Ермосо та наступні спроби чинити тиск на гравчиню та її родину, щоб вони підтримали його версію подій.