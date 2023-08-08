Росія зруйнувала усі плани: колишній тренер Барселони покидає збірну України з футболу

На тренерському містку жіночої збірної України з футболу відбудуться кадрові зміни. Іспанський фахівець Луїс Кортес більше не буде очолювати синьо-жовту національну команду.

31 серпня 2023 року в іспанського наставника збігає контракт із Українською асоціацією футболу. Після чого УАФ доведеться розпочати пошуки нового головного тренера для жіночої збірної.

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Кортес: Ми прощаємось із гордістю

Нагадаємо, що у середині листопада 2021 року прихильників українського жіночого футболу сколихнула новина про призначення Луїса Кортеса на посаду наставника жіночої збірної України. Тоді іспанець змінив у цьому кріслі Наталію Зінченко.

Колишній тренер каталонської Барселони, який у сезоні-2020/2021 привів "блаугранас" до перемоги у жіночій Лізі чемпіонів, був готовий виводити український жіночий футбол на новий рівень. Однак повномасштабне вторгнення Росії в Україну зруйнувало усі плани амбітного наставника.

Про свій відхід Кортес повідомив через свій профіль в інстаграмі, у якому попрощався з жіночою збірною та уболівальниками. Іспанець зізнався, що багато чого навчився в українців, які не зламались після того жахливого 24 лютого 2022 року.

Дякуємо всім уболівальникам, які підтримували нас протягом цього часу. Я йду з сумом через те, що не зміг зіграти жодної домашньої гри в Україні, але я впевнений, що рано чи пізно ви зможете заповнити стадіони, підтримуючи свою жіночу команду. І я буду там,

– йдеться у листі Кортеса.



Прощальний лист Луїса Кортеса / Фото з інстаграму наставника

Жіночу збірну України з футболу покинув найкращий тренер сезону-2020/2021, коли Кортес ще працював на чолі жіночої команди Барселони.