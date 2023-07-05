ПСЖ очолив зірковий тренер, який приводив до тріумфу Барселону
5 липня 2023, 18:58Читать новость на русском
Джерело:ПСЖ
Французький гранд визначився з новим головним тренером. Парі Сен-Жермен очолив колишній наставник Барселони та збірної Іспанії Луїс Еріке.
Чемпіон Франції ПСЖ оголосив про призначення Луїса Енріке новим головним тренером. Про це повідомив офіційний сайт клубу.
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Топовий тренер ПСЖ
На тренерському містку іспанський фахівець замінить Крістофа Галтьє, якого напередодні звільнили. Луїс Еріке підписав угоду терміном на два роки.
Я радий прибути до Парижа, щоб отримати новий досвід. Це так цікаво знайомитися з новими людьми, жити в цьому місті, вивчати нову мову і, перш за все, тренувати ПСЖ,
– заявив на представленні іспанець.
Тренерські здобутки Луїса Енріке
- Нагадаємо, що Луїс Еріке був культовим гравцем, який ставав чемпіоном у складах двох запеклих ворогів – Реалу та Барселони.
- Після завершення ігрової кар'єри іспанець очолив дубль Барселони.
- У 2011 році Луїс Еріке очолив італійську Рому, з якою попрацював лише 1 сезон. Після досвіду роботи на Апеннінах фахівець повернувся до Іспанії, де спочатку тренував Сельту, а у 2014 році очолив Барселону.
- Перший же сезон у столиці Каталонії став тріумфальним. Луїс Енріке привів команду до треблу – по черзі здобувши перемоги у чемпіонаті та Кубку Іспанії, а також у Лізі чемпіонів. У наступному сезоні "блаугранас" зробили "золотий дубль" – чемпіонство та Кубок.
- Період роботи в Барселоні став найуспішнішим для іспанського фахівця. За 3 роки Луїс Енріке виграв 9 трофеїв із 13 можливих.
- У 2015 році Луїс Еріке був визнаний "Тренером року" за версією ФІФА.
- У 2018 році Лучо очолив збірну Іспанії. На Євро-2020 "Фурія Роха" дісталася півфіналу, де у серії пенальті поступилася Італії. У 2021 Іспанія дійшла до фіналу Ліги націй. А на ЧС-2022 іспанці сенсаційно поступилися в 1/8 фіналу збірній Марокко.
- З грудня 2022 року Луїс Енріке був без роботи.