Легенда Шахтаря Луїс Адріано пропонував Луческу свій трансфер у Динамо

Колишній футболіст донецького Шахтаря Луїс Адріано міг стати гравцем київського Динамо. Бразильський футболіст хотів перейти у Динамо.

Джерело: Football Hub

Луїс Адріано пропонував головному тренеру Динамо Мірчі Луческу свої послуги.

До речі Динамо може підписати колишню зірку Шахтаря: деталі трансферу

33-річний бразилець звертався до Луческу наприкінці 2020 року.

Зараз Луїс Адріано виступає у Бразилії за Палмейрас. У цьому сезоні він забив 12 голів і зробив 3 результативні передачі у 26 матчах.

Його трансферна ціна складає понад 3 мільйони доларів, а контракт з Палмейрас чинний до червня 2023-го.

Адріано – культовий футболіст Шахтаря

Адріано – легендарний футболіст в історії Шахтаря, за який виступав з 2007 до 2015 року.

За Шахтар бразилець провів 265 матчів, у яких забив 134 голи та віддав 41 результативну передачу. На рахунку Адріано 6 голів у ворота Динамо.

У 2015 році Шахтар за понад 15 мільйонів доларів продав Адріано у Мілан. У 2017 році Луїс як вільний агент став гравцем російського Спартака.

Зауважимо, що Шахтар та Спартак – принципові суперники Динамо.