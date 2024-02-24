Екзотичний грошовитий варіант: Луніним зацікавився зірковий клуб, який очолює екстренер Шахтаря

Андрій Лунін у сезоні-2023/2024 вперше отримав повноцінний шанс стати основним воротарем Реала. Він сповна ним користується, але вже зовсім скоро буде готовий повернутися на поле Тібо Куртуа.

Бельгієць вже знаходиться на фінішній прямій після відновлення від травми та вже залучався до тренування в загальній групі "вершкових". Очікується, що він на початку квітня поверне собі статус першого номера команди.

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Лунін може стати одноклубником Роналду

Тому гостро стає питання щодо майбутнього в мадридському клубі Андрія Луніна. Його контракт закінчується наприкінці сезону-2024/2025, а українець після серії вдалих матчів зацікавив чимало європейських клубів своєю грою.

Повідомляється, що не тільки на рідному континенті звернули увагу на прогрес українця. Одним із варіантів продовження кар'єри для Андрія Луніна може стати Аль-Наср, за який виступають Кріштіану Роналду, Садіо Мане, Емерік Ляпорт та ще декілька зіркових футболістів.

Керівництво 9-разового чемпіона Саудівської Аравії планує придбати голкіпера в наступне трансферне вікно та шукає воротаря високого класу з медійним статусом. Зірковий клуб, який очолює Луїш Каштру, готовий запропонувати новому голкіперу неймовірну зарплату в 30 мільйонів та склав шорт-лист.

До нього ввійшли: Ян Облак (Атлетіко), Марк-Андре Тер Штеген (Барселона), Кейлор Навас (ПСЖ), а також Андрій Лунін (Реал). Чи готовий українець серйозно розглядати такий варіант наразі невідомо.

Зазначимо, що Лунін у сезоні-2023/2024 за "вершкових" провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 14 голів і 8 разів залишав свої ворота "сухими".

. Напередодні Андрія Луніна було визнано найкращим гравцем перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Наступний матч мадридський Реал проведе 25 лютого проти Севільї, стартовий свисток пролунає о 22:00.