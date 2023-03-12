Лунін замилував світлиною з маленьким сином на стадіоні Реала: чарівне фото
Джерело:інстаграм Андрія Луніна
Андрій Лунін вирішив поділитись із підписниками новою світлиною. Український голкіпер Реала знайомить свого маленького сина зі стадіоном "Сантьяго Бернабеу".
24-річний український голкіпер продовжує чекати нового шансу від Карло Анчелотті, аби вийти у рамці воріт Реала в офіційному поєдинку. Однак поза футбольним полем українець готує собі "заміну" у мадридському клубі.
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Підростає маленька заміна
Андрій Лунін виклав у соцмережах світлину з маленьким сином, який вже у такому юному віці знайомиться із газоном рідного для Реала стадіону "Сантьяго Бернабеу".
Футболіст "вершкових" нічого не написав, лише позначивши сторінку своєї коханої та додав смайлик червоне сердечко.
Лунін із маленьким сином на "Сантьяго Бернабеу" / Скриншот із інстаграму воротаря
Лунін влітку може покинути Реал
- Нагадаємо, що у ЗМІ пішли чутки, що влітку на Реал очікують великі зміни. Начебто президент клубу хоче влаштувати велику чистку, яка зачепить гравців ротацій. Під неї повинен потрапити й український голкіпер Андрій Лунін.
- Лунін виступає за Реал із 2018 року, але так і не зміг закріпити за собою перший номер у "вершкових", поступаючись Тібо Куртуа. 24-річний воротар має контракт із "Королівським клубом" до кінця червня 2024 року.
- Преса сватає Лунін в одразу декілька іспанських клубів. Але останнє слово залишиться за Анчелотті, який декілька разів заявляв, що розраховує на українця.
- Відзначимо, що у поточному сезоні Лунін провів за Реал 11 матчів. Це найбільша кількість поєдинків за один сезон для Андрія у футболці Реала. У зіграних зустрічах українець пропустив 9 голів та у 4 матчах зіграв на нуль.
- Востаннє грав 15 лютого 2023 року у матчі Ла Ліги проти Еспаньйола. Тоді у тій зустрічі Лунін зіграв на нуль, а Реал розгромив суперника на "Сантьяго Бернабеу" 4:0.