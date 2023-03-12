Лунін замилував світлиною з маленьким сином на стадіоні Реала: чарівне фото

Андрій Лунін вирішив поділитись із підписниками новою світлиною. Український голкіпер Реала знайомить свого маленького сина зі стадіоном "Сантьяго Бернабеу".

24-річний український голкіпер продовжує чекати нового шансу від Карло Анчелотті, аби вийти у рамці воріт Реала в офіційному поєдинку. Однак поза футбольним полем українець готує собі "заміну" у мадридському клубі.

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Підростає маленька заміна

Андрій Лунін виклав у соцмережах світлину з маленьким сином, який вже у такому юному віці знайомиться із газоном рідного для Реала стадіону "Сантьяго Бернабеу".

Футболіст "вершкових" нічого не написав, лише позначивши сторінку своєї коханої та додав смайлик червоне сердечко.



Лунін із маленьким сином на "Сантьяго Бернабеу" / Скриншот із інстаграму воротаря

Лунін влітку може покинути Реал