Лунін вперше у сезоні вийде на матч Реала зі стартових хвилин

У неділю, 2 жовтня, у 8-му турі Ла Ліги Реал зіграє проти Осасуни. Саме у цьому матчі український голкіпер Андрій Лунін дебютує у нинішньому сезоні.

Річ у тім, що головний воротар "вершкових" Тібо Куртуа травмував спину. Тож Лунін замінить бельгійського голкіпера в основі.

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Шанс для Луніна

Серйозність травми та терміни відновлення стануть відомі після більш детального обстеження. Якщо Андрій все ж таки вийде на поле, то це буде його третій матч за Реал у чемпіонаті Іспанії.

Для українця це перший матч за Реал у цьому сезоні.

Минулого сезону Лунін провів чотири матчі за першу команду Бланкос у всіх турнірах і сумарно пропустив чотири голи.

Нагадаємо, що нещодавно в українського голкіпера все ж таки була ігрова практика. Він зіграв у вересневих матчах Ліги націй-2022/2023 проти Вірменії та Шотландії. В обох поєдинках він не пропустив жодного гола.

Поєдинок Реал – Осасуна відбудеться в неділю, 2 жовтня. Початок – о 22:00 за київським часом.

Вже в середу, 5 жовтня, "вершкові" на "Сантьяго Бернабеу" прийматимуть донецький Шахтар в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, то не виключено, що саме Лунін може також вийти у старті на поєдинок з "гірниками".