Лунін "прибив" Кепу: іспанський голкіпер виявився непотрібним Реалу та Челсі

Іспанець Кепа Аррісабалага не грає за Реал вже місяць. За цей час його конкурент Андрій Лунін став незамінним для Карло Анчелотті.

На початку сезону перший номер "вершкових" Тібо Куртуа отримав важку травму. Через форс-мажор мадридський клуб терміново взяв в оренду у лондонського Челсі Кепу Аррісабалагу.

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Третій зайвий

Голкіпер, за якого "сині" віддали 80 мільйонів євро, одразу отримав довіру Карло Анчелотті. Кепа відстояв 10 матчів у Ла Лізі та 3 у Лізі чемпіонів до отримання травми. Тоді свій шанс отримав Лунін. Після одужання Кепи головний тренер Реала вагався з визначенням першого номера. "Папа Карло" постійно проводив ротацію.

Проте іспанець раптом втратив впевненість та почав допускати дитячі помилки. Особливо це було помітно під час матчу з Альмерією (3:2). Тоді Кепа примудрився пропустити м'яч на 39 секунді. Це стало останньою крапкою. Після цього Аррісабала міцно засів на лавці запасних.

Натомість Андрій Лунін закріпив за собою статус першого голкіпера. Українець відстояв шість поєдинків поспіль. Його гра отримала схвальні відгуки від уболівальників та експертів. Особливо вдалим виявився матч ЛЧ проти Лейпцига (1:0), коли Лунін здійснив 9 сейвів та зберіг ворота "сухими".

Іспанські ЗМІ зазначають, що "королівський клуб" більше не розраховує на Кепу. З поверненням Куртуа, якого очікують у квітні, іспанець перетворюється на третього голкіпера.

Однак на цьому неприємності 29-річного голкіпера не завершуються. Челсі теж не розраховує на Аррісабалагу. Контракт з клубом у нього завершується влітку 2025 року. "Пенсіонері" готові віддати непотрібного голкіпера за 12-15 мільйонів євро.

Кепа Аррісабалага зіграв за Реал 18 матчів, у яких пропустив 18 м'ячів. У 7 поєдинках іспанець зберіг ворота "сухими". Андрій Лунін теж провів 18 матчів. Проте його показники переконливіші. Він пропустив 14 м'ячів та записав на свій рахунок 8 кліншитів.