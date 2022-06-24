Лунін відвідав благодійну вечерю на підтримку України в Мадриді, яку організовував Клопотенко
Джерело:інстаграм Андрія Луніна
Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін зустрівся в Мадриді з відомим українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Футболіст відвідав благодійну вечерю.
Голкіпер зустрівся в Мадриді з Клопотенком
Лунін виклав опублікував у своєму інстаграмі світлину з благодійної вечері в Мадриді, яку організував Клопотенко. Андрій зі своєю дружиною Анастасією долучився до крутої ініціативи.
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Футболіст подякував відомому шеф-кухарю. За його словами, все було неймовірно смачно.
Благодійна вечеря в допомогу Україні. Дякую Євгену Клопотенку за чудову атмосферу та нереально смачну їжу. Те що ви робите це круто та корисно, багато людей через їжу пізнають Україну та українців. Дякую усім хто прийшов, за підтримку та допомогу,
– написав голкіпер у своєму інстаграмі.
Лунін разом з дружиною зустрівся з Клопотенком у Мадриді / Фото з інстаграму голкіпера
Виступи Луніна у сезоні-2022/2023
- Минулого сезону Лунін провів чотири матчі за Реал – по два у чемпіонаті Іспанії та Кубку країни. Але попри статус дублера, українець не збирається міняти клубну прописку.
- Голкіпер зіграв у стартовому поєдинку України у Лізі націй-2022/2023 проти Ірландії. Це перший його вихід на поле у складі національної команди з осені 2020-го року. В останній раз Лунін грав за збірну в товариському матчі проти Польщі (0: 2).
- У матчі проти ірландців Андрій відзначився неймовірним сейвом. Даффі після подачі з флангу пробив під поперечку воріт української команди – Лунін у стрибку перевів м'яч у каркас власних воріт.
- У підсумку "синьо-жовті" здобули мінімальну перемогу, єдиний гол забив Віктор Циганков.