Лунін відвідав благодійну вечерю на підтримку України в Мадриді, яку організовував Клопотенко

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін зустрівся в Мадриді з відомим українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Футболіст відвідав благодійну вечерю.

Голкіпер зустрівся в Мадриді з Клопотенком

Лунін виклав опублікував у своєму інстаграмі світлину з благодійної вечері в Мадриді, яку організував Клопотенко. Андрій зі своєю дружиною Анастасією долучився до крутої ініціативи.

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Футболіст подякував відомому шеф-кухарю. За його словами, все було неймовірно смачно.

Благодійна вечеря в допомогу Україні. Дякую Євгену Клопотенку за чудову атмосферу та нереально смачну їжу. Те що ви робите це круто та корисно, багато людей через їжу пізнають Україну та українців. Дякую усім хто прийшов, за підтримку та допомогу,

– написав голкіпер у своєму інстаграмі.



Лунін разом з дружиною зустрівся з Клопотенком у Мадриді / Фото з інстаграму голкіпера

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