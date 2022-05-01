Лунін відсвяткував чемпіонство Реала з прапором України: патріотичні фото

Мадридський Реал достроково оформив чемпіонство в іспанській Ла Лізі. Український воротар Андрій Лунін у патріотичному стилі відсвяткував тріумф.

Українська символіка на "Сантьяго Бернабеу"

Розгромна перемога над Еспаньйолом дозволила Реалу ще за чотири тури достроково здобувати звання чемпіона Ла Ліги. Український голкіпер Андрій Лунін здобув свій другий трофей після переходу у "Королівський клуб".

До теми Реал достроково став чемпіоном іспанської Ла Ліги

Цікаво, що українець здобув чемпіонство, не зігравши жодного матчу у чемпіонаті. Наразі загалом Лунін у сезоні лише двічі ставав у рамку воріт "вершкових". Було це у Кубку Іспанії. У двох матчах Андрій пропустив два голи.

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Лунін разом із командою відсвяткував чемпіонство одразу після звитяги над Еспаньйолом. Андрій разом із родиною зробив спільні фото з кубком. Не обійшлось тут без української символіки. Сім'я розгорнула два величні прапори України.

Після дострокового чемпіонства Карло Анчелотті може вдатись до ротацій у складі. Адже наступній чотири поєдинки вже не відіграють великої ролі у чемпіонаті. Це може дозволити Луніну вперше вийти на футбольне поле в офіційному матчі Ла Ліги.



Лунін відсвяткував чемпіонство / Фото з інстаграму голкіпера



Новоспечений чемпіон Ла Ліги з дружиною / Фото з інстаграму голкіпера



Лунін із коханою / Фото з інстаграму голкіпера