Був моєю мрією з дитинства, – Лунін зізнався, чому не покинув Реал, попри відсутність практики

Контракт Андрія Лунін із Реалом добігає свого кінця. За ці п'ять років український голкіпер так і не зміг виграти конкуренцію у Тібо Куртуа за місце у рамці воріт мадридського клубу.

Ймовірно, що поточний сезон-2023/2024 стане останнім для Андрія Луніна у Реалі. 30 червня 2024 року в українця сплине контракт із мадридським клубом, який не має наміру пропонувати українцю нову угоду. Проти цього й головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті, який взагалі не довіряє голкіперу збірної України.

До теми Неприємний кінець мадридської казки: Лунін може отримати нову роль у Реалі

Лунін: Були пропозиції від інших клубів, але я з ними не спілкувався

Навіть після страшної травми Тібо Куртуа, який перед сезоном порвав "хрести", Анчелотті не довірив Луніну стабільне місце у воротах команди. На старті чемпіонату Андрій лише двічі виходив у складі Реала.

Після чого клуб орендував у Челсі Кепу до кінця цього сезону-2023/2024. Таким кроком у "Королівському клубі" показали, що Лунін не може розраховувати на постійну ігрову практику.

Українець знову у ролі другого воротаря вже навіть за відсутності Куртуа. А якщо бельгієць повернеться у стрій ще до кінця сезону, то Лунін взагалі отримає роль третього номера команди.

Сам Андрій розповів, чому не йде із Реала, хоча зізнався, що наприкінці минулого сезону у його голову приходили думки щодо зміни клубу. Адже та ігрова практика, яку отримує українець, аж ніяк не влаштує жодного футболіста.

Але Реал був моєю мрією з дитинства, тому не хочеться йти. Але ти завжди хочеш грати, ти тренуєшся, щоб грати, ти хочеш відчути емоції матчів. Подивимося, зараз я зосереджений на тренуваннях. Були пропозиції від інших клубів, але я з ними не спілкувався, нічого серйозного не було,

– розповів Лунін.

Андрій запевнив, що робить усе від себе можливе, аби добре зарекомендувати себе перед тренерським штабом, але останнє слово все одно за Анчелотті. Український голкіпер із надією вірить, що протягом сезону ще отримає ігровий тонус у футболці іспанського гранда.

Ми з Кепою конкуруємо, робимо однакову роботу. Подивимося, сезон довгий. Ми змагаємося, але тільки на полі, поза полем все ідеально між нами. Він новий гравець, як і я кілька років тому. Ми повинні діяти як команда,

– відповів 24-річний голкіпер.

Від моменту переходу у Реал Лунін провів лише 19 офіційних матчів, у яких пропустив 20 голів та ще 5 разів залишив свої володіння "на замку".

Реал після 9-ти турів лідирує у Ла Лізі, набравши 24 бали. А це на 2 очки більше, аніж у другої Жирони, за яку виступають Віктор Циганков та Артем Довбик.

Відзначимо, що Лунін через проблеми у спині пропускає жовтневий цикл матчів збірної України у відборі на Євро-2024. Його місце у заявці зайняв голкіпер Шахтаря Дмитро Різник.