"Великий": зірки Реала закидали Луніна компліментами після його героїчної гри у Лізі чемпіонів

Андрій Лунін провів відмінний матч у Лізі чемпіонів. Український голкіпер вимушено замінив Кепу, який травмувався на передматчевій розминці.

Іспанський голкіпер повідомив тренерський штаб, що не зможе зіграти проти Браги. Тому в екстреному порядку Реал вніс зміни у стартовий склад команди, замінивши у ньому Кепу та Луніна.

Оце так Лунін та легіонер Шахтаря увійшли у символічну збірну Ліги чемпіонів

Реакція зіркових партнерів по команді

Андрій вже на старті поєдинку став героєм мадридців, коли парирував пенальті, та отримав порцію похвали від партнерів по команді.

До фінального свистка українському голкіперу вдалось дотримати свої володіння "на замку", а Реал впевнено розгромив вдома Брагу 3:0. Лунін провів свій другий "сухий" із трьох зіграних поєдинків, у яких пропустив лише один гол.

Але навіть така статистика не переконує Карло Анчелотті, який не вірить в українця та випускає його на поле лише у вимушених випадках.

Після поєдинку Лунін виклав пост у своєму профілі в інстаграмі, присвятивши цю перемогу у Лізі чемпіонів своєї коханій дружині Анастасія, яка завжди поруч та є його великою підтримкою. Також український воротар "вершкових" подякував усім за підтримку.

Під світлиною Андрія закидали компліментами, більшість із них залишили його зіркові партнери. Слід відзначити, що гру українця навіть оцінив травмований перший номер команди Тібо Куртуа.

Лукас Васкес: "Я винен тобі вечерю".

"Я винен тобі вечерю". Тоні Кроос : "Чудова гра, друже".

: "Чудова гра, друже". Хоселу: "Лунін, ти потужний!".

"Лунін, ти потужний!". Тібо Куртуа: "Великий Лунін!".

"Великий Лунін!". Джуд Беллінгем : "Приголомшливо, друже".

: "Приголомшливо, друже". Фран Гарсія: "Великий!".

Також із привітаннями свої коментарі залишили Тарас Степаненко, Роман Зозуля, коментатор Роман Бебех, Сергій Петько та Олександр Сваток. Та навіть гравці із інших клубів.

Відзначимо, що Беллінгем та капітан Реала Начо Фернандес зробили окремі сторіс із українським голкіпером, який зробив репост собі на сторінку.



Реакція Беллінгема на гру Луніна / Скриншот зі сторіс Андрія



Начо після перемоги Реала / Скриншот зі сторіс інстаграму Андрія Луніна

Відзначимо, що став відомий термін відновлення Кепи. А це черговий шанс для нашого Андрія Луніна зіграти, можливо, свої останні матчі у футболці мадридського гранда.