Лунін поділився емоціями після дебюту в Ель Класіко – його Реал переміг Барселону

Український воротар зіграв свій перший матч в Ель Класіко – матчу між іспанськими Реалом та Барселоною. "Вершкові" в цьому матчі здобули перемогу.

Лунін в Реалі вважається другим воротарем. Але через травму Тібо Куртуа саме йому випало зіграти у матчі Реал – Барселона в неділю, 16 жовтня.

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В цьому матчі Лунін пропустив один гол, але його команда перемогла 3:1. Та одноосібно очолила турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. Окрім того, Реал в цьому сезоні ще жодного разу не зазнав поразки.

Після гри Лунін поділився своїми емоціями.

"Я з дитинства мріяв зіграти в Ель Класіко, це щось, що не передати словами. Зараз я найщасливіша людина у світі", – заявив Лунін.

Відеоогляд матчу Реал – Барселона