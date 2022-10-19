Залишиться чи покине Мадрид: незабаром визначиться майбутнє Луніна у Реалі

Незабаром визначиться майбутнє Андрія Луніна у мадридському Реалі. Український голкіпер матиме зустріч із керівництвом "Королівського клубу".

Під час зустрічі Андрій Лунін поговорить з президентом клубу про свою подальшу кар'єру у мадридській команді. Український воротар цілком задоволений своєю кар'єрою у Реалі, адже тренується та грає поруч із найкращими футболістами планети.

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ЗМІ натякають на продовження угоди

Тому, можливо, сторони домовляться про співпрацю. Нинішній контракт футболіста збірної України із Реалом розрахований до кінця червня 2024 року.

Лунін став першим номером "вершкових" після травми Тібо Куртуа. Андрій вже протягом 5-ти поєдинків поспіль захищає володіння іспанського гранда.

19 жовтня Реал зіграє на виїзді проти Ельче у 10-му турі Ла Ліги. Український голкіпер розпочне поєдинок зі старту, адже Куртуа не потрапив у заявку мадридців на цю гру.

Скромна кар'єра Луніна у Реалі

1 липня 2018-го року Лунін сенсаційно змінив луганську Зорю на мадридський Реал.

Щоправда, за ці 4 роки не зміг виграти конкуренцію та стати першим номером у рамці воріт мадридців.

За цей час провів лише 10 матчів (пропустив 10 голів та відіграв один поєдинок на нуль) та переважно катався по орендах: Леганес, Реал Вальядолід, Ов'єдо.

За 5 зіграних поєдинків Лунін пропустив 4 голи та в одному матчі залишив свої ворота "сухими". 16 жовтня Андрій відіграв своє перше Ель Класіко проти Барселони. Відзначимо, що українець допоміг Реалу обіграти каталонців з рахунком 3:1.