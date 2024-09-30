Лунін повернеться в основу Реала завдяки травмі Куртуа: скільки гратиме українець

Український воротар отримає черговий шанс показати свій клас у воротах мадридців. Нагадаємо, що влітку Андрій продовжив контракт з Реалом до 2030 року.

Мадридський Реал в рамках 8 туру чемпіонату Іспанії 2024-2025 зіграв внічию із сусідами по місту Атлетіко. Команда Карло Анчелотті вела в рахунку, але втратила перемогу в компенсований час (1:1).

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Андрій знову основний

Неприємним наслідком гри для "бланкос" стала травма Тібо Куртуа. Наставник Реала Карло Анчелотті повідомив, що бельгієць отримав м'язову травму в дербі.

Як повідомляють іспанські ЗМІ, Тібо буде вимушений пропустити близько двох тижнів. Це означає, що основним кіпером Реала на цей час має стати Андрій Лунін.

Очікується, що українець вийде в основі на матч Ліги чемпіонів проти Лілля (2 жовтня), а також гру Ла Ліги проти Вільярреалу (5 жовтня). Куртуа ж повернеться в основу "бланкос" після паузи на матчі збірних.

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Нагадаємо, що Андрій Лунін виступає за Реал з 2018 року, проте стати основним у команді зміг лише минулого сезону. Через травму Куртуа українець відіграв 31 матч (з них 10 – насухо) та виграв чемпіонат Іспанії та Лігу чемпіонів.

В поточному сезоні Лунін на поле ще не виходив. Мадридці виграли 6 матчів та тричі розписали нічию у дев'яти матчах в усіх турнірах. В Ла Лізі команда Анчелотті посідає друге місце, відстаючи від Барселони на три бали.