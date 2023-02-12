Андрій Лунін став другим українцем, який виграв золото Клубного чемпіонату світу

Український голкіпер мадридського Реалу Андрій Лунін продовжує збирати трофеї. Відтепер у послужному списку футболіста буде титул чемпіона Клубного ЧС.

Мадридський Реал у яскравому фіналі Клубного чемпіонату світу-2022 переміг саудівський Аль-Хіляль з рахунком 5:3. У складі "королівського клубу" весь матч відіграв українець Андрій Лунін, пише 24 канал.

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Лунін збирає трофеї

Таким чином, Андрій Лунін став другим українцем в історії, який виграв Клубний ЧС. Першим був Дмитро Чигринський, який у 2009 році виграв трофей у складі Барселони. Але тоді український захисник не зіграв жодного матчу на турнірі.

Нагадаємо, що український воротар Реалу зіграв усі два поєдинки на Клубному мундіалі. У першому матчі "вершкові" обіграли єгипетський Аль-Ахлі (4:1), а в другому перемогли Аль-Хіляль.

До речі, це вже п'ятий трофей Луніна у складі Реалу. Раніше він вигравав Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Суперкубок Іспанії та ставав чемпіоном Іспанії. Крім того, Лунін був чемпіоном світу у складі збірної України U-20.

В нинішньому сезоні Лунін зіграв 10 поєдинків за "королівський клуб", у яких пропустив 9 м'ячів. В активі українця три "сухих" матчі. У фіналі Клубного ЧС Лунін вперше у складі Реалу пропустив одразу три голи.

Свій наступний матч команда Анчелотті зіграє 15 лютого. У поєдинку 21-го туру Реал на "Сантьяго Бернабеу" прийматиме аутсайдера Ла Ліги Ельче.