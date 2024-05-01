Лукашенко закликав спортсменів із Білорусі "набити морди" суперникам на Олімпіаді-2024

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко видав чергову дичину про Олімпіаду-2024. Друг Владіміра Путіна закликав білоруських спортсменів "набити пики" суперникам.

Вже із 26-го липня російські та білоруські спортсмени, котрі відберуться на Олімпіаду-2024, будуть змагатись за медалі разом із усім цивілізованим світом. На жаль, Міжнародний олімпійський комітет на чолі із Томасом Бахом зробив усе, аби допустити представників ворожих країн до змагань 4-річчя.

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Звернувся до білоруських спортсменів

Росіяни та білоруси виступатимуть у Парижі без національної символіки та усього, щоб нагадувало, звідки ці спортсмени. Атлети із Росії та Білорусі отримають статус нейтральних учасників Олімпійських ігор-2024, якщо пройдуть пильну перевірку комісії на свою непричетність до армії та запевнять, що не підтримують агресію Росії у бік України.

Поки уся увага сконцентрована на росіянах, білоруси потихенько відбираються у Париж. Алєксандр Лукашенко запевнив, що не буде перешкоджати участі своїх спортсменів на Олімпіаді-2024, а навпаки вітає їх бажання поїхати у столицю Франції, повідомляє 24 Канал із посилання на білоруське ЗМІ.

Під час своєї промови очільник Білорусі розповів, що повинен зробити кожен білоруський спортсмен на Іграх у Парижі. Лукашенко наголосив про умовність нейтрального статусу для білорусів, адже усі і так будуть розуміти, що це представник Білорусі.

Це справа спортсмена. Якщо він вирішить брати участь в Олімпіаді, він ще зліший буде. Ви ж розумієте, настрій і агресивність у спорті важливе має значення. Але якщо вже ти відібрався і їдеш туди у нейтральному статусі, набий їм морду, покажи їм, що ти справжній білорус. Ми все одно розумітимемо, що ти білорус, і коли ти вийдеш переможцем – це для нас хороша тема, щоб ми їм ще й політично морду набили,

– заявив Лукашенко.

Нагадаємо, що спершу росіян та білорусів відсторонили від усіх змагань. Після чого послабили усунення та поступово повертали у різні види спорту. Ба більше, справа дійшла до Олімпіади. Щоправда, багато російських спортсменів відмовляються від участі в Іграх. Вони або не встигли відібратись, або обурені своїм нейтральним статусом.

До слова, Олімпійські ігри-2024 відбуватимуться із 26 липня по 11 серпня.