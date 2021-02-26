Клуб УПЛ може підписати ексгравця Барселони: деталі трансферу

Львівський Рух найближчим часом може підписати півзахисника Лукаса Патанеллі. Аргентинець перебував на перегляді в команді в Туреччині.

Латиноамериканець разом з футболістами Руху повернувся до Львова з турецького збору, тренувався з основним складом, а в останні дні – з молодіжною командою.

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Рішення щодо майбутнього Лукаса Патанеллі клубне керівництво Руху збирається прийняти на цьому тижні.

Після 15-ти зіграних турів Рух займає 13 місце в УПЛ, набравши 10 очок.

У 15 турі чемпіонату України Рух поступився Шахтарю (0:2).

Патанеллі був гравцем Барселони

У 2016 році Барселона викупила у аргентинського Індепендьєнте 50% прав на Патанеллі за 4 мільйони євро. Але в каталонському клубі не підтверджують цю інформацію.