Клуб УПЛ може підписати ексгравця Барселони: деталі трансферу

Джерело:Meta-ratings.com.ua
Львівський Рух найближчим часом може підписати півзахисника Лукаса Патанеллі. Аргентинець перебував на перегляді в команді в Туреччині.
Латиноамериканець разом з футболістами Руху повернувся до Львова з турецького збору, тренувався з основним складом, а в останні дні – з молодіжною командою.
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Рішення щодо майбутнього Лукаса Патанеллі клубне керівництво Руху збирається прийняти на цьому тижні.
У 2016 році Барселона викупила у аргентинського Індепендьєнте 50% прав на Патанеллі за 4 мільйони євро. Але в каталонському клубі не підтверджують цю інформацію.