Лукаку усвідомлює, що накоїв, – Тухель розповів про примирення з футболістом

Головний тренер Челсі Томас Тухель заявив, що команда закрила тему стосовно нападника Ромелу Лукаку. Футболіст вибачився та приступив до тренувань.

Тухель: Немає жодних сумнівів у відданості Лукаку команді

Наставник лондонського клубу розповів, що футболіст усвідомив свою провину та розпочав тренування у команді.

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Мені важливо було зрозуміти, що в тому інтерв'ю не було злих намірів. Проблема не настільки велика, як люди її бачать. Це не дрібниця, звичайно, але ми можемо зберігати спокій і прийняти його вибачення,

– сказав Тухель.

За словами наставника Челсі, Лукаку усвідомлює свою провину.

"Ромелу усвідомлює, що накоїв. Він відчуває провину та хоче все залагодити. Можливо, відгомін цього інтерв'ю ще довго буде нас супроводжувати, але Лукаку може впоратися з тиском. В будь-якому разі він не має вибору. Він гравець Челсі", – наголосив тренер.

Також Тухель сподівається, що вболівальники підтримають зіркового форварда.

"Немає жодних сумнівів у відданості Лукаку команді. Він працює на максимум. Сподіваюся, вболівальники будуть його підтримувати. Час рухатися далі", – підсумував Тухель.

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