Лукаку усвідомлює, що накоїв, – Тухель розповів про примирення з футболістом
Джерело:Sky Sports
Головний тренер Челсі Томас Тухель заявив, що команда закрила тему стосовно нападника Ромелу Лукаку. Футболіст вибачився та приступив до тренувань.
Тухель: Немає жодних сумнівів у відданості Лукаку команді
Наставник лондонського клубу розповів, що футболіст усвідомив свою провину та розпочав тренування у команді.
До слова Покарання за скандальне інтерв'ю: Челсі оштрафує Лукаку на 600 тисяч євро
Мені важливо було зрозуміти, що в тому інтерв'ю не було злих намірів. Проблема не настільки велика, як люди її бачать. Це не дрібниця, звичайно, але ми можемо зберігати спокій і прийняти його вибачення,
– сказав Тухель.
За словами наставника Челсі, Лукаку усвідомлює свою провину.
"Ромелу усвідомлює, що накоїв. Він відчуває провину та хоче все залагодити. Можливо, відгомін цього інтерв'ю ще довго буде нас супроводжувати, але Лукаку може впоратися з тиском. В будь-якому разі він не має вибору. Він гравець Челсі", – наголосив тренер.
Також Тухель сподівається, що вболівальники підтримають зіркового форварда.
"Немає жодних сумнівів у відданості Лукаку команді. Він працює на максимум. Сподіваюся, вболівальники будуть його підтримувати. Час рухатися далі", – підсумував Тухель.
Конфлікт Лукаку в Челсі
- Бельгійський футболіст не потрапив до заявки на перший матч у 2022-му році проти Ліверпуля. У ЗМІ повідомили, що причиною такого рішення може бути нещодавнє інтерв'ю Лукаку, де він заявив, що вкрай невдоволений своїм становищем в лондонському клубі.
- Тренер Челсі Томас Тухель висловив своє обурення щодо слів форварда та наголосив, що Ромелу не варто було публічно висловлювати своє невдоволення.
- Також він розповів, чому бельгійський футболіст не зіграв проти Ліверпуля.
- Тухеля підтримали й гравці Челсі. Футболісти наголосили, що не розуміють рішення Ромелу.