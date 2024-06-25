Встановив новий бомбардирський рекорд: що підкорилося Луці Модрічу

Лука Модріч відзначився забитим м'ячем у матчі проти Італії. Цей гол допоміг йому встановити новий рекорд на Євро-2024.

У понеділок, 24 червня, в межах останнього матчу групового етапу на Євро-2024 зустрілися Хорватія та Італія. На останніх хвилинах італійці змогли зрівняти рахунок на 1:1.

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Новий рекорд на Євро-2024

Лука Модріч, забивши гол Італії, встановив нове історичне досягнення. Він став найстаршим гравцем в історії чемпіонату Європи з футболу, який відзначився забитим м'ячем на турнірі.

Хорватський футболіст забив гол у віці 38 років і 289 днів. До цього рекорд належав австрійцю Івіці Вастічу, який забив у ворота Польщі на Євро-2008 у віці 38 років та 257 днів.

Рекорд Луки Модріча на цьогорічному Євро може ще перевершити 39-річний Кріштіано Роналду, який досі не відзначився забитим м'ячем.

Відзначимо, що за результатами матчу з Італією, Хорватія зайняла третю позицію в Групі "В". Вихід у плей-оф залежить від гри інших команд.