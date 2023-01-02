Володар "Золотого м'яча" не зрадив Реалу заради грошей у новому клубі Роналду
Джерело:Marca
Аль-Наср не збирався зупинятись на одному зірковому придбанні. Саудівський клуб хотів підсилити центральну лінію досвідченим півзахисником Лукою Модричем.
37-річний півзахисник мав одразу два нові варіанти продовження кар'єри. Бронзовий призер чемпіонату світу-2022 з футболу отримував пропозиції від Аль-Насра, який 31 грудня оголосив про підписання Кріштіану Роналду, та маямського Інтера.
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Не захотів знову пограти в одній команді з Роналду
Однак обидві пропозиції Лука Модрич відхилив. Хорват хоче залишитись у Реалі. Футболіст має контракт із мадридським клубом до кінця червня 2023 року.
Наразі сторони ще не вели мову про продовження співпраці, але з'являється багато чуток про намір "Королівського клубу" зберегти у центрі поля володаря "Золотого м'яча". Модрич теж не проти залишитись у Мадриді.
Модрич хоче разом із Реалом продовжити боротьбу за чемпіонство у Ла Лізі-2022/2023. Після 15 турів "Королівський клуб" йде другим, поступаючись Барселоні лише за додатковими показниками. Адже в обидвох клубів по 38 очок.
Цікаво й те, що Аль-Наср хоче підсилити лінію захисту ще одним колишнім лідером Реала – Серхіо Рамосом, який виступає за французьке ПСЖ.
Схоже, що саудівський клуб вирішив скупити усіх ветеранів футболу, які грають чи грали за "вершкових".
Яскрава кар'єра Модрича у Реалі: коротко про головне
- Півзахисник виступає за Реал із серпня 2012 року, відколи перейшов із англійського Тоттенхема. З того часу Лука жодного разу не пішов в оренду та протягом вже понад 11 років виступає у футболку "вершкових".
- За цей довгий час Модрич провів за мадридський клуб 455 поєдинків, у яких відзначився 36 голами та 74 асистами.
- У сезоні-2022/2023 Модрич відіграв 19 матчів, у яких забив 5 голів та зробив 2 результативні передачі на партнерів по команді.
- У Реалі хорватський футболіст проводить свій найдовший та найкращий період у кар'єрі.