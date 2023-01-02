Володар "Золотого м'яча" не зрадив Реалу заради грошей у новому клубі Роналду

Аль-Наср не збирався зупинятись на одному зірковому придбанні. Саудівський клуб хотів підсилити центральну лінію досвідченим півзахисником Лукою Модричем.

37-річний півзахисник мав одразу два нові варіанти продовження кар'єри. Бронзовий призер чемпіонату світу-2022 з футболу отримував пропозиції від Аль-Насра, який 31 грудня оголосив про підписання Кріштіану Роналду, та маямського Інтера.

Цікаво прочитати Перший на вихід: трансфер Роналду змусив Аль-Наср позбутись легіонера

Не захотів знову пограти в одній команді з Роналду

Однак обидві пропозиції Лука Модрич відхилив. Хорват хоче залишитись у Реалі. Футболіст має контракт із мадридським клубом до кінця червня 2023 року.

Наразі сторони ще не вели мову про продовження співпраці, але з'являється багато чуток про намір "Королівського клубу" зберегти у центрі поля володаря "Золотого м'яча". Модрич теж не проти залишитись у Мадриді.

Модрич хоче разом із Реалом продовжити боротьбу за чемпіонство у Ла Лізі-2022/2023. Після 15 турів "Королівський клуб" йде другим, поступаючись Барселоні лише за додатковими показниками. Адже в обидвох клубів по 38 очок.

Цікаво й те, що Аль-Наср хоче підсилити лінію захисту ще одним колишнім лідером Реала – Серхіо Рамосом, який виступає за французьке ПСЖ.

Схоже, що саудівський клуб вирішив скупити усіх ветеранів футболу, які грають чи грали за "вершкових".

Яскрава кар'єра Модрича у Реалі: коротко про головне