Луческу вступив у перепалку з фанатами Динамо під час матчу: втрутився Бущан – відео

Неприємний епізод трапився під час півфінального матчу Кубка України між Агробізнесом і Динамо (0:3). Вболівальники почали провокувати головного тренера "біло-синіх" Мірчу Луческу.

На 87-й хвилині хвилині за рахунку 0:3 на користь Динамо Містер відреагував на вигуки ультрас. Румун іронічно поплескав на адресу недоброзичливців, проте через мить Мірча вже щось люто вигукував фанатам у відповідь.

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"Мене не цікавлять такі вболівальники"

Після матчу коуч Динамо "пройшовся" по агресивно налаштованим проти нього фанатам.

"Мене не цікавлять такі вболівальники, мене цікавить результат. Треба вивести Динамо в Лігу чемпіонів. Якщо фанати хочуть протестів – нехай знімають свої маски, щоб їх бачили. Ті, хто мене підтримував – справжні фанати Динамо, а ця група – їх назвати фанатами не можу", – сказав він.

Втручання Бущана

Також у скандал втрутився Георгій Бущан, який звернувся до ультрас київського клубу.

"Говорять, що тільки дурні не змінюють своєї думки. Ви не розумієте цього, ні? Ви проти команди вболіваєте. В першу чергу. Причому тут те, що раніше було? Ми сьогодні живемо", – сказав Бущан ультрас.

Відео перепалки Мірчи Луческу з ультрас Динамо