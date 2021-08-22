Луческу вперше після операції зможе повернутися до роботи в Динамо

Київське Динамо нарешті отримає підсилення в обличчі свого наставника Мірчі Луческу. Лікарі нарешті дозволили румунському тренеру повернутися до роботи.

Луческу повернувся до роботи

Головного тренера Динамо Мірчу Луческу виписали з лікарні. Стан фахівця покращився і лікарі дозволили йому приступити до роботи з командою.

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Повідомляється, що на одному з останніх тренувань Динамо перед матчем з Десною Луческу спостерігав за роботою команди.

Очікується, що Луческу буде присутній на грі з чернігівцями 22 серпня. Поєдинок у Києві розпочнеться о 21:30.

Що сталося з Луческу