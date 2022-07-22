Не піду і не підведу команду, – Луческу про рішення залишитися в Динамо

Головний тренер Динамо Мірча Луческу поділився своїми очікуваннями від майбутнього сезону УПЛ. Він наголосив, що чемпіонат України не можна проводити за межами країни.

Луческу: УПЛ потрібно проводити в Україні

Наставник киян наголосив, що не планує залишати Динамо. Хоча його знайомі запевняють, що йому краще започаткувати власну справу.

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"Я намагаюся виконувати свій обов'язок як чоловік, не залишаючи клуб у важкій ситуації. Не піду і не підведу команду в момент такого лиха. В Румунії багато таких, хто каже, що мені потрібно все кинути й зайнятися бізнесом. Є всілякі люди, а це невдахи та агресивні особи.

Вони просто говорять якусь нісенітницю, щоб привернути до себе увагу. Таким є наш світ. Як у Румунії, так і всюди. Ви знаєте, кому можна подібне говорити, а кому не можна коментувати, сварити чи давати поради", – розповів Луческу.

Також фахівець поділився думками щодо нового сезону УПЛ. Луческу переконаний, що турнір має відбутися в Україні.

Чемпіонати треба грати в рідній країні, а не в еміграції. Тому УПЛ потрібно проводити в Україні, це найголовніше. Не можна грати за кордоном, тому що кожного футбольного клубу є свої вболівальники, які не можуть приїхати,

– зазначив тренер Динамо.

Київське Динамо у середу, 20 червня, зіграло у першому офіційному матчі з грудня 2021-го. Поєдинок кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче закінчився для "біло-синіх" нульовою мировою.

Матч-відповідь Фенербахче – Динамо відбудеться 27 липня на домашньому стадіоні турецького клубу.