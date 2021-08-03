Луческу пропустить матч Динамо з Фенербахче: у чому причина
3 серпня 2021 , 14:49Читать новость на русском
Джерело:Meta-ratings
Київське Динамо зіграє товариський матч проти Фенербахче у Стамбулі (Туреччина). Командою у поєдинку з лавки для запасних не зможе керувати Мірча Луческу.
У Туреччину без Луческу
Румунський спеціаліст не зможе полетіти з киянами у столицю Туреччини. Мірча Луческу застудився. Керувати командою буде Еміль Карас.
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Товариська зустріч проти Фенербахче відбудеться у середу, 4 серпня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00. Лікарі порекомендували наставнику приберегти здоров'я.
"Містер" зможе давати свої вказівки та вносити корективи у гру "біло-синіх" лише через телефон.
- Динамо з розгромної перемоги стартувало у новому сезоні-2021/2022. Постраждав рівненський Верес. Матч завершився із рахунком 4:0 на користь киян.
- Наступний поєдинок динамівці проведуть на виїзді проти луганської Зорі. Зустріч 3-го туру УПЛ відбудеться 8 серпня о 19:30.