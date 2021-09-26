Луческу перевершив Маркевича та став новим рекордсменом чемпіонату України

Київське Динамо 25 вересня зіграло у Львові з Рухом. Перемога дозволила тренеру киян Мірчі Луческу встановити новий рекорд УПЛ.

Луческу продовжує дивувати УПЛ

Столичний клуб повністю домінував на футбольному полі "Арени Львів" та заслужено переміг з рахунком 0:2. Рух виглядав дуже блідо.

Детальніше про гру Динамо впевнено обіграло безпорадний Рух: відео

Віктор Циганков став автором першого голу у зустрічі, вдало реалізувавши пенальті. Цей результативний удар став для Мірчі Луческу 900-м під керівництвом клубів УПЛ. Румун зрівнявся за цим показником із Мироном Маркевичем.

Мирон Богданович у послужному списку має більше команд – Волинь, Карпати, Кривбас, запорізький Металург, Металіст та Дніпро.

А гол Дениса Гармаша й взагалі дозволив "Містеру" стати новим рекордсменом УПЛ – 901-й гол у виконанні команд Луческу в українському чемпіонаті.

Під керівництвом румунського спеціаліста 817 разів вражав ворота суперників донецький Шахтар та вже 84 рази це робило Динамо.

Трійку лідерів у такому рейтингу замикає Микола Павлов. Однак фахівець тотально поступається Маркевичу та Луческу – 705 матчів. У топ-5 входить Валерій Яремченко та Михайло Фоменко.

Динамо ще більше закріпило лідерство у чемпіонаті. Кияни за 9 турів здобули майже максимум очок – 25. Шахтар, який йде другим, поступається трьома пунктами.