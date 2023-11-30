Знайшовся цікавіший варіант: Луческу відмовив бухарестському Динамо та може очолити збірну

Досвідчений Мірча Луческу на початку листопада 2023 року залишив київське Динамо. Попри поважний вік, він заявив, що не думає закінчувати тренерську кар'єру та згодом може взятися за нову роботу.

Після відставки з посади головного тренера "біло-синіх" ходили чутки, що 78-річний спеціаліст може очолити Бешикташ або Динамо Бухарест. З останніми румунський фахівець вів тривалі перемовини та навіть відвідав їх останній матч у чемпіонаті.

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Луческу може змінити клубний футбол на роботу зі збірною

Проте вони не закінчилися успіхом. Повідомляється, що Луческу врешті-решт відмовив рідному клубу, який наразі перебуває на передостанній сходинці в турнірній таблиці румунської Ліги 1.

Усе через те, що на "Містера" чекають у збірній Румунії. Титулований тренер дуже зацікавлений очолити національну команду своєї країни та веде активні перемовини з представниками футбольної федерації.

Зазначимо, що збірна Румунії кваліфікувалася на Євро-2024, не зазнавши жодної поразки у відбірковому турнірі. Вона опинилася у другому кошику на жеребкуванні до фінального турніру.

. Мірча Луческу вже працював головним тренером збірної Румунії. Він очолював її на початку тренерської кар'єри – з 1981 по 1986 рік та брав участь у Євро-1984 року. Тож його повернення через 40 років на континентальну першість виглядало б дуже символічно.