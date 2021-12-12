Луческу накричав на суддю після грубого фолу проти Циганкова: відео емоції тренера
12 грудня 2021 , 19:52Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Динамо 12 грудня зіграло у центральному матчі туру проти Зорі. Лідеру киян Віктору Циганкову неодноразово діставалось по ногах.
Став на захист свого лідера
Мірча Луческу не хоче зайвих кадрових проблем. Про що наголосив головного судді матчу Динамо – Зоря.
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В одному з епізодів гравець гостей грубо наїхав у ногу Віктора Циганкова. Лідеру Динамо добряче дісталось від суперника. Тренер Динамо емоційно відреагував на цю боротьбу.
Румунський спеціаліст вказав на фол та зазначив, що не хоче залишатись без одного зі своїх лідерів атаки.
Руками там! Як ні? Я ж бачу! Руками, завжди руками! Я не хочу залишитись без нього,
– закричав Луческу.
- Динамо втратило домашню перемогу у грі з Зорею. Буяльський першим відкрив рахунок у матчі, але вже через п'ять хвилин цифри на табло зрівняв Аллах'яр.
- У підсумку – 1:1.
- "Біло-сині" йдуть на зимову перерву на 2-му місці, маючи у своєму активі 45 очок. Лише два пункти віддаляють киян від першої позиції, яку посідає Шахтар.
- Зоря із 36 балами розташовується на 4-й сходинці.