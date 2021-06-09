Луческу може допомогти збірній Україні на Євро-2020

Головний наставник збірної України Андрій Шевченко провів першу пресконференцію у румунському Бухаресті. Команді може допомогти тренер Динамо Мірча Луческу.

Допомога зі сторони

Після прильоту у Румунію розташування збірної України відвідав тренер Динамо Мірча Луческу. Андрій Шевченко відзначив румунського спеціаліста, який підійняв на новий рівень гру гравців київського клубу, а зокрема тих, які виступають за національну команду.

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За словами Андрія Миколайовича, підготовка збірної до матчів Євро-2020 йде за розробленим планом. Допомогу українській команді запропонував Луческу. Шевченко відзначив те, що тренер привів київський клуб до чемпіонства в Україні, здобув Кубок та Суперкубок країни. Його великий досвід зможе допомогти національній команді.

Він працює в Україні, але він також дуже добре знайомий з роботою збірної. Він готовий допомогти нам, якщо знадобиться. Ми робимо свою роботу тут, команда чекає Євро,

– заявив Шевченко.

Перший поєдинок на чемпіонаті Європи Україна проведе 13 червня. Суперником будуть нідерландці. Наш конкурент у групі напередодні турніру зазнав серйозних кадрових втрат. Через коронавірус не стане у рамку воріт основний голкіпер Яспер Сіллессен. 8 червня стало відомо, що команді не допоможе півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек. У футболіста ушкодження.