Lucescu, go away: Луческу кумедно відреагував на провокацію фанатів Динамо – відео

У неділю, 28 лютого, Динамо зіграв на виїзді проти Львова у рамках 16 туру УПЛ. Фанати киян образливо висловлювались у сторону головного наставника столичного клубу Мірчі Луческу, який цікаво відреагував на так у поведінку.

Не встиг суддя розпочати матч, як футболісти київського клубу відкрили рахунок на табло. Жахливою помилкою голкіпера скористався нападник Артем Бєсєдін.

Більше про матч Динамо розгромило на виїзді Львів, забивши чотири голи: відео

Несподівана реакція Луческу

Відразу після цього фанати витягнули банер "Lucescu, go away". Наголосимо, що вболівальники Динамо вимагають відставки головного тренера Мірчі Луческу, який у минулому очолював Шахтар, який є прямим конкурентом киян.

Коли 75-річний румунський фахівець почув скандування, то обернувся та поплескав у сторону фанатів. Такої реакції зі сторони тренера точно ніхто не очікував.

Протягом всього матчу вболівальники з Києва регулярно повторювали такі витівки. Однак спеціаліст продовжував не піддаватись на провокації фанатів, просто помахавши їм рукою, передаючи їм вітання.

Вболівальники вивішували образливі банери й у сторону братів Суркісів. До слова, протистояння завершилось із рахунком – 1:4 на користь Динамо. Навіть часті перемоги не можуть змінити принципову думку фанатів клубу зі столиці України.

Відео провокацій фанатів Динамо