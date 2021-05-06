Луческу хоче підписати в Динамо 25-річного бразильця

Київське Динамо проявляє інтерес до нападникого бразильського клубу Атлетіко Паранаенсе Ренато Кайзера. Мірча Луческу разом з керівництвом клубу активно планує трансферну кампанію.

25-річний бразилець є одним з тих гравців, за якими стежать кияни. Також зазначається, що в послугах Кайзера зацікавлені й турецькі клуби.

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Кар'єра Кайзера

Портал Transfermarkt оцінює форварда в 1,3 мільйона євро. Футболіст може зіграти як в центрі нападу, так і на флангах півзахисту.

У складі Атлетіко Паранаенсе Кайзер у всіх турнірах провів 32 матчі та забив 9 голів.

Свою професійну кар'єру Кайзер починав у Васку да Гама, після чого грав за Оесте, Португеза, Вілла Нову, Ферровіаріо, Тупі, Крузейро, Атлетіко Гойяненсе (двічі), Понте Прету, Шапікоенсе.