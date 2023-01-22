Найчастіший тріумфатор: екстренер російського Зеніта встановив рекорд по перемогам у Серії А
Джерело:italianfootballtv
Головний тренер італійського Наполі Лучано Спалетті встановив рекорд. Італійський коуч найбільше серед інших тренерів перемагав у найвищому дивізіоні Італії.
Наполі у 19 турі Серії А переміг Салернітану (2:0). Цей тріумф став 276-им для Лучано Спаллеті та зробив його новоспеченим рекордсменом.
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Лучано Спалетті майже усе своє життя протренерував у Італії, що і допомогло йому встановити рекорд Серії А. Тільки одного разу йому довелось попрацювати закордоном, а саме у санкт-петербурзькому Зеніті. Спаллеті розпочав свій шлях у якості головного тренера ще у 1995 році.
За свою кар'єру у Італії Спалетті встиг потренувати чимало клубів, таких як: Емполі, Сампдорія, Венеція, Удінезе, Анкона, Рома, Інтер та Наполі.
Досягнень у італійського тренера також достатньо
- Виводив Емполі у Серію А, перед тим тріумфувавши у Серії С та В.
- З Ромою двічі володар Кубка Італії. Також одного разу ставав володарем Суперкубка Італії. Був з "вовками" тричі віцечемпіоном Італії. Також його у складі римського колективу двічі визнавали тренером року.
- Зміг вивести Інтер у Лігу Чемпіонів після шестирічної паузи.
- Все йде до того, що Спалетті стане вперше чемпіоном Серії А разом із Наполі.