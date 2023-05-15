"Я вас люблю": тренер чемпіона Італії привітав російський Зеніт із тріумфом у тамтешній першості
Лучано Спалетті вирішив відзначитися абсурдною витівкою. Тренер чемпіона Італії зізнався в любові російському клубу.
Головний тренер Наполі, яке нещодавно стало чемпіоном Італії, вирішив привітати російський Зеніт із чемпіонством. Спалетті свого часу був тісно зв'язаний з клубом із Санкт-Петербурга, пише 24 Канал посилаючись на росЗМІ.
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Втратив орієнтацію у просторі
Лучано Спалетті вирішив абстрагуватися від реального світу та забути про нинішні реалії, оскільки він зізнався у коханні російському клубу. Ба більше головний тренер Наполі запевнив, що його колектив та Зеніт живуть за одними і тими ж принципами, а їхні цінності повністю ідентичні. Італійський фахівець щиро радий за команду з країни-агресора, яка змогла тріумфувати у тамтешній першості.
Якщо Наполі перемагає у чемпіонаті, і якщо Зеніт стає чемпіоном, це означає, що і ми, і Зеніт – чемпіони подвійно! Ми любимо ті самі речі: море, небо, у нас однакові кольори. І нам, і Зеніту подобається вигравати трофеї. Вітаю боса, Олексія Міллера (голова правління "Газпрому") ! Вітаю мого друга, Сергія Семака (головний тренер команди) ! Вітаю футболістів та всю команду Зеніт. Я вас люблю! Давай, Зеніт,
– сказав Спалетті
Італієць в Зеніті
- Вато відзначити, що Спалетті працював у російському клубі. Лучано перебував у стані клуба із Санкт-Петербурга у період з 2009-го по 2014-ій рік.
- За цей час він встиг з командою двічі стати чемпіоном тамтешньої першості. а також виграти Кубок та Суперкубок країни агресора.
- Також за його каденції у команду Прийшли Халк та Вітсель, які стали рекордними трансферами клубу. Проте такі новачки не допомогли команді змінити ситуацію на міжнародній арені, а тільки в черговий раз ведовели безпорадність російських колективів. Тому Спалетті і виперли з команди.