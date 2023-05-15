"Я вас люблю": тренер чемпіона Італії привітав російський Зеніт із тріумфом у тамтешній першості

Лучано Спалетті вирішив відзначитися абсурдною витівкою. Тренер чемпіона Італії зізнався в любові російському клубу.

Головний тренер Наполі, яке нещодавно стало чемпіоном Італії, вирішив привітати російський Зеніт із чемпіонством. Спалетті свого часу був тісно зв'язаний з клубом із Санкт-Петербурга, пише 24 Канал посилаючись на росЗМІ.

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Втратив орієнтацію у просторі

Лучано Спалетті вирішив абстрагуватися від реального світу та забути про нинішні реалії, оскільки він зізнався у коханні російському клубу. Ба більше головний тренер Наполі запевнив, що його колектив та Зеніт живуть за одними і тими ж принципами, а їхні цінності повністю ідентичні. Італійський фахівець щиро радий за команду з країни-агресора, яка змогла тріумфувати у тамтешній першості.

Якщо Наполі перемагає у чемпіонаті, і якщо Зеніт стає чемпіоном, це означає, що і ми, і Зеніт – чемпіони подвійно! Ми любимо ті самі речі: море, небо, у нас однакові кольори. І нам, і Зеніту подобається вигравати трофеї. Вітаю боса, Олексія Міллера (голова правління "Газпрому") ! Вітаю мого друга, Сергія Семака (головний тренер команди) ! Вітаю футболістів та всю команду Зеніт. Я вас люблю! Давай, Зеніт,

– сказав Спалетті

Італієць в Зеніті