Льова у збірній Німеччини може змінити екснаставник Лейпцига

Йоахім Льов покине національну команду Німеччини вже після Євро-2020. Його наступником може стати колишній тренер РБ Лейпцига Ральф Рангнік.

Кандидат на пост головного тренера

Сам 62-річний німецький наставник не проти очолити рідну національну команду. Зараз тренер залишається без роботи, останнім його клубом був РБ Лейпциг.

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За його словами, робота у збірній Німеччині не залишить нікого байдужим: "Зараз я вільний. Однак, якщо з Німецького футбольного союзу задзвонять, тоді, коли у мене буде новий клуб, то буде вже пізно".

Ральф Рангнік впевнений, що його робота зі збірної принесе багато користі німецькому футболу. Не виключено, що спеціаліст вже має варіанти продовження своєї тренерської кар'єри.

Головним конкурентом Рангніка буде наставник Ліверпуля Юрген Клопп, який готовий піти на "жертви" заради роботи у національній команді. 53-річний фахівець готовий покинути клуб попри чинну угоду з англійцями до кінця червня 2024 року. Однак "мерсісайдці" не збираються так просто відпускати наставника, який працює в Англії з 2015 року.