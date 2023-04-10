Марсель сенсаційно втратив очки у грі з Лор'яном: Маліновський отримав мізерний час – відеоогляд

У неділю, 9 квітня, Марсель гостював на полі Лор'яна у рамках 30-го туру Ліги 1. "Провансальці" не змогли здобути перемогу.

Лор'ян – Марсель 0:0

Руслан Маліновський несподівано розпочав поєдинок із лави запасних гостей.

Лор'ян дуже низько розпочинав свої атаки, контролюючи м'яч біля власного штрафного. Перший небезпечний момент у матчі відбувся на 12-й хвилині, коли Ундер впритул розстрілював володіння Манноне. Але голкіпер Лор'ян парирував потужний удар, пише 24 Канал.

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Господарі відповіли швидкою контратакою, яка закінчилась легким ударом Ферва. Лопес спокійно забрав м'яч до рук.

Вже через декілька хвилин знову Ферв був першим на добиванні після подачі зі стандарту. Але вдруге Лопес зіпсував усі плани футболіста Лор'яна.

Наприкінці першого тайму голкіпер господарів допустився грубої помилки, віддавши м'яч прямо у ноги Ундера. Але футболіст Марселя дуже довго возився з м'ячем та пробив вище воріт. Обвідний удар не вдався.

Команди пішли на відпочинок із нулями на табло.

Нульовий тайм із мізерним часом Маліновського

Друга 45-хвилинка розпочалась із удару Аушиша.

Марсель відповів сильним пострілом у ближній верхній кут. Однак м'яч після удару Балерді, який пробивав з дуже гострого кута, був неточним.

Дьєнг скористався ненадійною грою захисту "провансальців" та з розвороту пробив. Лопес зумів в ефектному стрибку парирувати удар.

На 81-й хвилині на полі з'явився Маліновський. Руслан змінив у складі Марселя Маттео Гендузі.

Вже через три хвилини українець заробив жовту картку. Це все чим запам'ятався Маліновський за цей час.

Марсель поїхав додому із одним заробленим балом. Нічия 0:0 опустила команду Ігоря Тудора на 3-тє місце в Лізі 1, пропустивши повз себе Ланс. Різниця між клубами у 2 очки.

Лор'ян із 45 пунктами продовжує йти 10-м.

Лор'ян – Марсель: відеоогляд матчу