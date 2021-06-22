Вімблдон-2021: українець Марченко вийшов в 1/2 фіналу кваліфікації

У Лондоні на третьому в сезоні тенісному турнірі серії Гренд Слем Вімблдоні розпочалася кваліфікація. У чоловічій сітці успішно у кваліфікації стартував українець Ілля Марченко.
Лоренцо Джустіно – Ілля Марченко 0:2 (5:7, 6:7)
До слова Світоліна здійснила феєричний камбек і виграла перший матч у сезоні на траві
В 1/4 фіналу Марченко здолав 228 номера рейтингу ATP італійця Лоренцо Джустіно. Іллі, який утримує 153 сходинку в рейтингу, для перемоги знадобилося майже 2 години.
У першому сеті тенісисти надзвичайно грали на власних подачах. Перший брейк-пойнт в 11 геймів здобув Марченко. Українець з першої спроби його реалізував та виграв сет.
У наступній партії Ілля знову першим оформив брейк, але італієць відповів взаємністю. Доля сету визначалася на тай-брейку, де українець розгромив свого суперника 7:2. Марченко вийшов у півфінал кваліфікації.
- Востаннє Марченко грав в основній сітці Вімблдону у 2017 році. Тоді Ілля програв у першому колі. У 2019 році українець не пройшов кваліфікацію.
- Окрім Марченка, участь у кваліфікації візьме українець Сергій Стаховський.