Помста за Ломаченка: Камбосос сенсаційно розбив Лопеса та відібрав титули

У ніч із 27 на 28 листопада Теофімо Лопес вийшов на ринг проти Джорджа Камбососа. Кривдник Василя Ломаченка несподівано провалив захист чемпіонських титулів.

Фіаско для Лопеса

Вже з перших секунд Лопес вирішив підтвердити свої гучні заяви про перемогу та кинувся в атаку. Але Камбосос надійно витримував потужні постріли Теофімо.

Цікаво дізнатись Красюк назвав причини зриву бою Берінчика з Кемпбеллом

Вже у першому раунді Джордж зловив суперника на атаці та викинув сильний правий у голову американця. Лопес опинився на канвасі – нокдаун для боксера з США. Однак він швидко відновився та продовжив тримати високий темп на ринзі.

Камбосос відправив у нокдаун Лопеса: відео

Лопес хотів володіти перевагою, але Камбосос виявився "міцним горішком" – рівний бій.

Нокдаун для австралійського боксера

Наприкінці поєдинку Лопесу те вдалось покласти суперника на канвас. У десятому раунді Теофімо потужним правим теж влучив по супернику та відправив його у нокдаун. Але Камбосос теж підійнявся на ноги та сигналізував, що може продовжувати двобій.

Лопес поклав Камбососа на канвас: відео

Камбосос відібрав чемпіонські титули

У чемпіонських раундах Лопес додав ще більше в активності. Однак австралійський боксер не лише витримував удари опонента, а й сам відповідав викидував такі ж. Американець завершував бій із розсіченням на обличчі.

Боксери провели усі раунди. Все вирішували лише суддівські записки. За роздільним рішенням перемогу здобув Джордж Камбосос – 111:115, 112:115 та 114:113. Австралієць відібрав чемпіонські титули Лопеса, які він раніше забрав їх в українця Ломаченка.

Коли конферансьє оголошував результат Лопес сам підійняв руку вгору. Але суддя підійняв руку суперника. Теофімо з іронічною посмішкою на обличчі прийняв це рішення. А от австралієць зі сльозами на очах радів неймовірно складній перемозі.

Відео моменту оголошення результатів