Лопес дав свій прогноз на бій Ломаченко – Накатані

Абсолютний чемпіона світу в легкій ваговій категорії Теофімо Лопес (16-0, 13 КО) висловився про поєдинок Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) і Масаєші Накатані (19-1, 13 КО).

Американець впевнений, що такий поєдинок буде цікавий великій кількості глядачів.

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"Я думаю, що це хороше протистояння для обох хлопців. Хлопці, яких я переміг, зараз виглядають краще. Можливо, поєдинки зі мною по-своєму зробили їх краще. Це бізнес, однак ми допомагаємо один одному, коли беремо участь у важких боях. Ти стаєш краще. Це відмінний поєдинок. Мені здається, що всі будуть його дивитися", – заявив він.

Ломаченко – Накатані: коротко

32-річний Накатані провів на професійному ринзі 20 боїв. У його активі 19 перемог, 13 з яких нокаутом. Та лише одна поразка – у 2019 році одноголосним рішенням суддів Теофімо Лопесу.

Ломаченко свій останній бій програв саме Лопесу. І втратив свої три чемпіонські пояси в легкій вазі.

Лопес перемагав обох спортсменів.