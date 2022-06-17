Ломаченку доведеться зачекати: Камбосос активував опцію реваншу з Хейні
Джерело:Boxingscene
На початку червня Джордж Камбосос програв Девіну Хейні одностайним рішенням суддів. Австралійський боксер заговорив про бій-відповідь, тож незабаром поєдинок може повторитися.
Камбосос: Я знаю, що можу перемогти Хейні
Джордж заявив, що вже активував опцію про реванш, який передбачався в контракті у разі програшу австралійця. За його словами, цей бій точно відбудеться, обидві сторони вже починають домовлятися за місце поєдинку.
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Реванш відбувається. Це 100 відсотків. Я активував пункт про реванш. Імператор мертвий, але Лютий – все ще живий. Я повернуся,
– наголосив Камбосос.
Бій-відповідь знову ж таки має відбутися за підтримки рідних трибун Джорджа. Наразі боксери розглядають три міста в Австралії.
"Ми ще не визначилися з місцем проведення. Є варіанти з Мельбурном, Сіднеєм та Брісбеном. Це буде в Австралії і це чудово. Я знаю, що можу виграти реванш. Я трохи скорегую все. Це моя доля – показати, який я великий, і повернути ці пояси", – сказав австралієць.
Поразка від Хейні не заламала Камбососа, боксер вірить, що зможе повернути свої титули.
"Я знаю, що можу перемогти Хейні. Моя впевненість не зламана. Того дня я був не в найкращому вигляді. Я був просто не в змозі, але я не виправдовуюсь. Він зробив те, що мав зробити зі своїм джебом. Він розумний боксер, але наступного разу я повинен бути розумнішим.
Небагато австралійських боксерів можуть сказати, що провели три бої за титул чемпіона світу поспіль. Я шокував Лопеса вигравши пояси, я програв їх Хейні, але зараз я буду працювати над планом гри, щоб повернути все назад", – запевнив боксер.
Камбосос – Хейні: головне про бій
- Чемпіонські титули могли відправитися не до Америки, а до України. Адже головним претендентом на чемпіонський бій був українець Василь Ломаченко.
- Обидві сторони навіть домовилися про бій, проте повномасштабний наступ Росії на територію України обірвав всі плани. Ломаченко захищає рідну країну у лавах ЗСУ, він відмовився покидати Батьківщину, доки тут триває війна.
- Тож австралієць знайшов українцеві заміну та вперше провів захист своїх титулів. Проте втримати їх йому не вдалося, судді одноголосно віддали перемогу Хейні – 116:112, 118:110, 116:112.