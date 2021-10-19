Ломаченко з’їсть будь-якого боксера в легкому дивізіоні, – батько Лопеса

Батько абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса переконаний, що Василь Ломаченко є найкращим боксером легкої ваги. На його думку, світові лідери боксу ще кілька років будуть уникати українця.

"Він з’їсть Девіна Хейні і Джервонту Девіса"

Теофімо Лопес-старший розповів про поточний розклад сил в дивізіоні.

"На Ломаченка не звертають належної уваги, оскільки думають, що всі можуть його перемогти. Але я всім говорив, що Ломаченко розбереться з Накатані за сім раундів, і він це зробив", – сказав Теофімо Лопес-старший.

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Він наголосив, що Ломаченку немає рівних у легкій вазі.

"Ломаченко з’їсть Девіна Хейні і Джервонту Девіса. Зараз Ломаченко з’їсть будь-якого в легкому дивізіоні. Але якщо вони почекають два-три роки, то це буде вже інша історія", – зазначив Теофімо Лопес.